Iron Maiden lança oficialmente cerveja ‘trooper’

do blog Roque Reverso

O Iron Maiden lançou oficialmente no dia 9 de maio sua cerveja. Batizada de “Tropper”, a bebida contou com o lançamento na sede da Robinsons Brewery, em Cheshire, na Inglaterra, em cerimônia que teve a presença de representantes do comércio cervejeiro do Reino Unido e de outros países.

O vocalista Bruce Dickinson e o manager da banda Rod Smallwood também participaram do lançamento comercial. Dickinson, por sinal, fez uma excursãopela cervejaria, explicando em primeira mão para os presentes o processo de fabricação da bebida do Iron Maiden.

A grande demanda inicial para a cerveja do grupo fez com que a Robinsons triplicasse a produção da bebida, em sua maior venda em 175 anos de história da cervejaria, para poder dar conta das pré-encomendas.

A cerveja do Iron Maiden já está disponível para encomenda on-line para a maioria dos países da União Europeia. A Robinsons prometeu que estátrabalhando para garantir que ela esteja disponível para o resto do mundo o mais rápido possível.

Para atualizações sobre quando a “Trooper” estará chegando a algum pub, bar ou supermercado da sua cidade/país acesse é possível acessar o site www.ironmaidenbeer.com e as páginas oficiais da cerveja no Facebook e Twitter.