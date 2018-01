Iron Maiden faz a festa em São Paulo antes do Rock in Rio

Marcos Bragatto – site Rock em Geral

Aconteceu ontem, na Arena Anhembi, em São Paulo, o primeiro show da “Maiden England World Tour”, do Iron Maiden, no Brasil. A apresentação antecipa o show de encerramento do Rock In Rio, a ser realizado neste domingo, dia 22. O grupo se apresentou durante cerca de 1h40, com um repertório com ênfase no material que era tocado durante a turnê do álbum “Seventh Son Of A Seventh Son”, lançado em 1988.

A abertura teve Slayer, que também vem ao Rock In Rio no domingo, e Ghost, que tocou na última quinta. Os três grupos passam ainda por Curitiba, na terça, 24, no BioParque (detalhes aqui). Conforme noticiado antes, essa nova turnê, que remonta os cenários que aparecem no DVD “Maiden England ‘88″ (detalhes aqui), já está rolando desde meados do ano passado.

Essa será a terceira vez do Iron Maiden em uma edição do Rock In Rio no Brasil. O grupo foi um dos destaques da primeira edição, em 1985, e ainda tocou na edição de 2001, cuja turnê marcou o retorno do vocalista Bruce Dickinson e resultou no DVD “Rock In Rio”, lançado um ano depois. Veja abaixo a lista das músicas tocadas ontem, em São Ppaulo:

1- Moonchild

2- Can I Play With Madness

3- The Prisoner

4- 2 Minutes To Midnight

5- Afraid To Shoot Strangers

6- The Trooper

7- The Number Of The Beast

8- Phantom Of The Opera

9- Run To The Hills

10- Wasted Years

11- Seventh Son Of A Seventh Son

12- The Clairvoyant

13- Fear Of The Dark

14- Iron Maiden

Bis

15- Aces High

16- The Evil That Men Do

17- Running Free