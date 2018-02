Iommi e Gillan definem as músicas do CD duplo do WhoCares

do site Van do Halen

Após o vazamento de um tracklist, o WhoCares finalmente divulgou a lista definitiva de faixas que entrará em seu full-length. O lançamento acontece dia 13 de julho.

CD 1

01. WhoCares “Out Of My Mind” (1ª vez em álbum)

com Jon Lord, Linde Lindström (HIM), Jason Newsted (Metallica), Nicko McBrain (Iron Maiden)

02. Black Sabath “Zero The Hero”

03. Ian Gillan feat. Iommi, Ian Paice e Roger Glover “Trashed”

04. M. Rakintzis feat. Ian Gillan “Get Away” (1ª vez em um álbum de Gillan, lançado somente na Grécia anteriormente)

05. Tony Iommi feat G.Hughes “Slip Away” (1ª vez em CD)

06. Gillan “Don’t Hold Me Back”

07. Ian Gillan “She Thinks It’s A Crime” (vinil single lado-B, 1ª vez em CD)

08. Repo Depo feat. Ian Gillan “Easy Come, Easy Go” (nunca lançada)

09. Deep Purple feat. Ronnie James Dio “Smoke On The Water” (ao vivo com a Royal Philarmonic Orchestra)

CD 2

01. WhoCares “Holy Water” (1ª vez em álbum)

Featuring Jon Lord, Linde Lindström (HIM), Jason Newsted (Metallica), Nicko McBrain (Iron Maiden)

02. Black Sabbath “Anno Mundi”

03. Tony Iommi feat. G. Hughes “Let it Down Easy” (1ª vez em CD)

04. Ian Gillan “Hole in My Vest” (7“ vinil single lado-B, 1ª vez em CD)

05. Gillan & Glover feat. Dr.John “Can’t Believe You Wanna Leave me”

06. Ian Gillan & The Javelins “Can I Get A Witness”

07. Garth Rockett & The Moonshiners aka IG “No Laughing in Heaven” (faixa rara)

08. Ian Gillan “When A Blind Man Cries” (Ao Vivo na Absolute Radio, nunca lançada)

09. Deep Purple “Dick Pimple”