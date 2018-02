Interpol, Criolo e outras 5 atrações estão confirmadas no Planeta Terra

Pedro Antunes

Na manhã desta terça-feira, 26, a organização do festival Planeta Terra reuniu a imprensa para divulgar mais bandas confirmadas para evento que será realizado no dia 5 de novembro, no Playcenter, em São Paulo.

Foram 7 novas bandas confirmadas. As atrações internacionais são: Interpol, Goldfrapp, Broken Social Scene (com seus 10 integrantes no palco) e White Lies. Entre os nacionais aparecem o rapper Criolo, Garotas Suecas e o The Name.

A organização já havia confirmado The Strokes, Beady Eye, Peter, Bjorn and John e Toro Y Moi. O Planeta Terra também confirmou os ingleses do Vaccines, mas eles desmarcaram o compromisso para sair em turnê, no começo de novembro, com os também britânicos do Arctic Monkeys. Ainda outras quatro atrações serão anunciadas até novembro. Os 20 mil ingressos já estão esgotados e foram vendidos em 14 horas.