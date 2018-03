Integrante do Radiohead se refugia no interior de SP à espera do fim do mundo

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Acreditando no calendário maia – que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012 – o guitarrista do Radiohead, Jonny Greenwood, mudou temporariamente para um hotel-fazenda na cidade de São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo.

O músico está hospedado há cerca de um mês, e de acordo com o secretário de Turismo da cidade, Eduardo de Oliveira Coelho, assinalou que outros integrantes da banda são esperados nos próximos dias. Ainda segundo Coelho, caso o “fim do mundo” não aconteça, ele pretende dar aulas de guitarra para os jovens da região. O dono do hotel também falou sobre a presença do roqueiro no hotel.

“O motivo pelo qual ele está aqui é para fugir, porque hotéis como esse preservam a intimidade dos hóspedes, e ele não quer publicidade”, confirmou Emmanuel Rengade. As informações são do site da Folha de S; Paulo.

Thom Yorke e Jonny Greenwood. (Divulgação)