Ingressos para shows do Anthrax e do Testament em SP já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para os shows que o Anthrax e o Testament farão no HSBC Brasil no dia 15 de maio. Conforme informou o Roque Reverso logo no começo do mês, as duas bandas clássicas de thrash metal dos Estados Unidos voltam a São Paulo pouco tempo depois de passagens recentes: o Anthrax no ano passado e o Testament em 2011.

Não espere valores baixos e prepare-se para enfrentar mais um show com a famigerada Pista Vip, que tem entradas pelo preço de R$ 380,00. A Pista Comum (Primeiro lote) tem ingressos custando R$ 160,00. As entradas para Camarotes, Frisas e Cadeira Alta saem por valores de R$ 350,00, R$ 300,00 e R$ 250,00, respectivamente.

Clientes do HSBC têm 25% de desconto na compra de ingressos, com limite de quatro entradas por titular do cartão. De 26 a 28 de janeiro, a pré-venda é exclusividade dos clientes do banco. Depois disso, o público em geral tem acesso à venda.

Nem é preciso dizer que, se você gosta de thrash metal, não pode perder estes dois shows no mesmo dia.

Quem viu o desempenho de ambas as bandas por aqui nos shows recentes, sabe que é garantia de diversão e boa música.

Do lado do Testament, o público poderá ver o grupo trazendo músicas do álbum “Dark Roots of Earth”, lançado em 2012. Quanto ao Anthrax, além das faixas do mais recente disco, “Worship Music”, de 2011, poderá ver a banda executando alguma coisa do EP “Anthems”, que ainda será lançado em março deste ano.