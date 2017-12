Ingressos para show único de Peter Murphy em homenagem ao Bauhaus já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o show único que Peter Murphy, ex-vocalista do já extinto Bauhaus, fará em São Paulo no dia 14 de agosto. A apresentação, que acontecerá no Carioca Club, celebrará os 35 anos do grupo britânico com a “Mr. Moonlight Tour”, na qual só canta clássicos do repertório dos reis do rock gótico.

Segundo a produtora 8×8 Live, as entradas serão vendidos sem taxa de conveniência em todos os pontos de venda, incluindo a internet. Há também vantagem para quem tem cartões Mastercard e Visa, por meio de parcelamento do pagamento em até 12 vezes.

Há uma variedade de preços e situações que os produtores colocaram à disposição dos fãs. Para o Primeiro Lote de ingressos, o valor para a Pista Inteira é de R$ 190,00, mas a meia-entrada sai por R$ 95,00, que é o mesmo preço para quem optar pelo ingresso de Pista Antecipada. Para o Camarote, o valor da inteira é de R$ 300,00, mas ele sai pela metade nas mesmas situações citadas para a pista.

No Segundo Lote de ingressos, o valor a Pista Inteira é de R$ 230,00, com a meia-entrada saindo por R$ 115,00, que é o mesmo preço para quem optar pelo ingresso de Pista Antecipada. Para o Camarote, o valor da inteira é de R$ 340,00, mas ele sai pela metade nas mesmas situações mencionadas para a pista.

Por fim, para quem comprar ingresso na porta no dia do show, o valor a Pista Inteira é de R$ 250,00, mas a meia-entrada sai por R$ 125,00, que é o mesmo preço para quem optar pelo ingresso de Pista Antecipada. Para o Camarote, o valor da inteira é de R$ 380,00, mas ele sai pela metade nas mesmas situações citadas para a pista.

As vendas online acontecem pela Ticket Brasil, neste link, onde o fã pode obter também outras informações. Há também pontos físicos como opção.

Entre eles, estão a própria bilheteria do Carioca Club (Fone: 3813-8598); o loja Hole, na Galeria do Rock; além das lojas Chilli Beans (Rua Carlos Weber, 654 – Vila Leopoldina), Cada Qual (Rua Augusta, 2171 – Jardim Paulista), a Papelaria Express (Av. Santo Amaro, 2197 – Vila Olímpia), a Metal Music de Santo André (Rua Dona Elisa Fláquer, 184), a Age Of Dreams de São Bernardo (Avenida Marechal Deodoro, 1754 – 2º Andar loja 33/36) e o Shopping Oriente 500 (Rua Oriente, 500 2º andar – Brás).

Normalmente, o cantor e compositor britânico costuma dedicar muito pouco do repertório de seus espetáculos solo ao repertório do Bauhaus. Desta vez, no entanto, ele irá mergulhar de cabeça no legado de sua antiga banda, para delírio de seus inúmeros fãs. De acordo com a produtora do show, todo o repertório será do Bauhaus.