Ingressos para show do Alice in Chains em Porto Alegre custam de R$ 120 a R$ 220

Depois de ter sido escalado para o Rock in Rio 2013 e ter confirmado uma apresentação também para São Paulo, o Alice in Chains acertou um show para a cidade de Porto Alegre. A banda norte-americana de Seattle vai tocar no dia 24 de setembro no Pepsi On Stage.

Os ingressos custam R$ 120,00 para a Pista Comum; R$ 150,00 para o Mezanino; e R$ 220,00 para a Pista Premium.

Estão à venda no site www.livepass.com.br e pelo telefone (51) 8401-0555.

Há também as opções da Bilheteria My Ticket Moinhos (Rua Padre Chagas,327 – Loja 6) e da Bilheteria My Ticket Centro (Rua Andradas,1425 –Loja 69).

A apresentação do Alice in Chains na capital gaúcha acontecerá poucos dias depois de a banda se apresentar no Rock in Rio. Os músicos de Seattle estarão no festival no dia 19, no palco principal, ao lado do Metallica, do Ghost e do Sepultura com o grupo Tambours Du Bronx.

Os norte-americanos estiveram pela última vez no Brasil em 2011 no SWU Festival. O público gaúcho poderá ter a oportunidade de ouvir os grandes hits da carreira da banda e também as músicas do mais recente CD do grupo, “The Devil Put Dinosaurs Here”, lançado em maio deste ano.