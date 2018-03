Ingressos para show de Pete Doherty começam a ser vendidos na quarta

Estadão.com.br

Os ingressos para o show de Pete Doherty em São Paulo começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 19, pela internet.

Veja também:

Pete Doherty escreve música sobre Amy Winehouse

Pete Doherty é preso por posse de cocaína

Reuters Pete Doherty deve cantar música composta em homenagem a Amy Winehouse

O cantor britânico, ex-vocalista do Libertines, toca na cidade em 16 de dezembro. A apresentação será no Cine Joia e as entradas para o evento serão vendidas na página do Facebook da casa, ainda não inaugurada. O valor será de R$ 95.

Pete Doherty deve cantar músicas de sua carreira solo e das bandas The Libertines, de que foi expulso depois de roubar a casa de um colega, e Babyshambles, além da canção que compôs em homenagem à sua amiga Amy Winehouse, morta em julho, que ele apresentou durante um show recente de sua turnê.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Doherty só tem um show marcado no Brasil. Fãs fazem campanha para que ele toque também no Rio de Janeiro.