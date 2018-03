Ingressos para show de Bruce Springsteen em SP têm o valor de R$ 260 a R$ 540

do blog Roque Reverso

Bruce Springsteen é mais uma das atrações do Rock in Rio que dará uma esticada até São Paulo. O cantor norte-americano fará show único, com a The E Street Band, no Espaço das Américas, no dia 18 de setembro.

Os ingressos, que podem ser comprados no site www.livepass.com.br, saem por R$ 260,00 para a Pista Comum. Para a Pista Premium, as entradas estão sendo vendidas por R$ 540,00 e, para o Mezanino, por R$ 480,00. O início das vendas acontece no dia 31 de julho.

No Rock in Rio, onde todos os ingressos estão esgotados, Springsteen tocará no dia 21 de setembro no Palco Principal. Além dele, o guitarrista John Mayer, o cantor Phillip Phillips e o grupo brasileiro Skank são as atrações.

O retorno de Springsteen a São Paulo acontecerá após 25 anos de ausência na cidade. Em 1988, ele se apresentou no Estádio do Palmeiras.

Com cerca de 25 álbuns lançados em sua carreira, o primeiro em 1973, o cantor já vendeu mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo. Tem um disco – “Born To Run” (de 1975) – na relação dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame e já recebeu prêmios importantes como o Grammy (20 vezes), o American Music Awards (quatro vezes) e até um Oscar, o prêmio máximo do cinema, pela canção “Streets of Philadelphia”, em 1994.