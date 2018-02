Ingressos para show cancelado do The Who em 1979 vão valer em 2013

por E+

Divulgação

Quase 30 anos após o cancelamento de show em Rhode Island, nos Estados Unidos, o The Who voltará a cidade e os ingressos adquiridos naquele ano servirão para as apresentações que acontecerão em 2013.

“Se você tem um ingresso de 1979 nós vamos achar um jeito de te colocar para ver o show”, disse o diretor executivo Lawrence Lepore ao jornal local WPRO. “Em algum lugar alguém tem guardado. E se essa pessoa estiver disposta a vir nós estaremos dispostos a colocá-lo para dentro”, disse, sobre o show que acontecerá dia 26 de fevereiro.

O The Who anunciou recentemente que irá fazer uma turnê de 36 datas na América do Norte tocando a íntegra do clássico disco Quadrophenia, de 1973. A maratona começará em 1º de novembro em Sunrise, na Flórida, e tem término exatamente em Rhode Island.