Capa de ‘Ringo 2012’ – Divulgação

A primeira amostra do próximo disco de estúdio de Ringo Starr, Ringo 2012, já está diponível para audição na internet. Intitulada Samba, a canção é uma parceria do ex-beatle com Van Dyke Parks, um dos letritas do cultuado álbum SMile, dos Beach Boys.

Co-produzido por Bruce Sugar, o décimo sétimo trabalho solo do músico será lançado no dia 31 de janeiro no mercado norte-americano. O álbum chegará às lojas nos formatos digital, CD e vinil.

P.S.: Alguém poderia ter ensinado a Ringo Starr o que é samba, ou mostrado a ele o que vem a ser samba. Parece que ele não entendeu direito, a julgar por essa música… (MARCELO MOREIRA)