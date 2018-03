Iggy Pop and The Stooges revela nome do seu novo álbum de estúdio

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Ainda sem data para ser lançado, Iggy Pop and The Stooges já tem nome para o seu novo trabalho de estúdio. O sucessor de The Weirdness, lançado em 2007, vai se chamar Ready To Die, de acordo com matéria publicada no site da NME.

Ed Cherney, o responsável pelo trabalho de mixagem do álbum, falou sobre o disco. “Será um Stooges como nos velhos tempos. Temos ótimas canções, mas não necessariamente grandes refrãos.

Eles são como o anticristo da música”. Ready To Die vai ser o primeiro disco de inéditas do Iggy Pop and The Stooges sem Ron Asheton. O guitarrista morreu em 2009.