Iggor Cavalera coloca à venda disco de ouro ganho com o Sepultura

Iggor Cavalera está com as malas prontas para se mudar com a família para Londres. Mas antes o músico quer se desfazer dos pertences que ocupam o apartamento em que mora em São Paulo, e vai promover a venda de alguns dos itens no Bar Secreto, no bairro de Pinheiros.

Segundo noticiou o site da revista Vogue, itens como discos, quadros, livros, utensílios domésticos e instrumentos musicais estarão à venda por preços a partir de R$ 10. O mais valioso dos artefatos, contudo, é o disco de ouro recebido pelo Sepultura com Roots (1996), que poderá ser adquirido por R$ 1 mil.

Cavalera, que deixou o Sepultura em 2006, atualmente se dedica ao projeto Mix Hell, que conta também com a participação da esposa, a DJ Laima Leyton. Depois de deixar a banda, ele também montou o projeto Cavalera Conspiracy ao lado do irmão, Max. As vendas vão acontecer a partir das 16h deste sábado. O Bar Secreto fica na Rua Álvaro Anes, 97.