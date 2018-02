Ícone do rock psicodélico, Kevin Ayers morre na França

Marcelo Moreira *

Quando se fala no subgênero “jazz rock” o que aparece na cabeça das pessoas são artistas como Frank Zappa ou Mahavishnu Orchestra, liderada pelo guitarrista gênio John McLaughlin. Outros até citarão o violinista Jean-Luc Ponty, que já pupilo de Zappa. Entretanto, na Inglaterra, a maioria dos apreciadores de rock provavelmente citará Soft Machine, grande quinteto de música instrumental surgido no final dos anos 60.

Com um pouco de atraso, o Combate Rock registra a morte de Kevin Ayers, ocorrida em fevereiro. Cantor e compositor, foi o fundador do Soft Machine, morreu na França, informou o jornal britânico The Guardian. Ele tinha 68 anos, e não foi revelada a causa da morte.

Apesar de se tornar conhecida como uma banda de música instrumental e pioneira na Europa na fusão do jazz com o rock, o primeiro álbum, “The Soft Machine”, de 1968, tinha alguns vocais, justamente por conta da presença de Ayers. Era então uma banda considerada psicodélica, em um movimento que, no início, na Inglaterra, também abarcava bandas como Pink Floyd, The Move e muitas outras.

A banda surgiu em 1966 com Robert Wyatt, Daevid Allen, Mike Ratledge e Larry Nowlin (Nowlin saiu pouco tempo depois), além de Ayers. O nome da banda veio de uma obra do escritor William S. Burroughs, ícone da geração beat. A banda psicodélica pioneira lançou o álbum de estreia, intitulado apenas The Soft Machine, em 1968.

No final da turnê com Jimi Hendrix, em 1968, a formação do Soft Machine já tinha passado por mudanças, sendo que Ayers deixou a banda para focar em sua carreira solo. No entanto, não se distanciou dos antigos companheiros – tanto que Robert Wyatt acabou ficando paraplégico após cair em uma festa de Ayers, em 1973.

Ele lançou 17 discos solo, incluindo Joy of a Toy (1969), o primeiro deles, e colaborou com nomes como Brian Eno e Mike Oldfield. O último disco dele, The Unfairground (2007), contou com integrantes do Teenage Fanclub e do Neutral Milk Hotel.