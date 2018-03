Hugin Munin faz show em Santos nesta sexta-feira

da equipe Combate Rock

A Hugin Munin, uma das boas bandas do metal nacional, está de volta aos palcos da cidade de Santos. Com o prestigio de ter seu tão aguardado debut álbum “Ten Thousand Spears For Ten Thousand Gods” recebendo excelentes criticas pela imprensa especializada, o grupo se apresenta, nesta sexta-feira (06/04), a partir das 21h, na Tribal Club.

Surt (vocalista), Thorgrim (guitarra), Hjalmar (guitarra), Sigurd (baixo) e Modi (bateria) serão atração principal do evento “Sexta Macabra”, que também contará com a participação das bandas Infector, Predatory e Al-Qaeda. Os ingressos custam apenas R$ 10,00.

“Ten Thousand Spears For Ten Thousand Gods” foi gravado e mixado no estúdio PlayRec, em Santos. A masterização tem a assinatura do renomado Athanasios Karapanos, do Sonic Inspiration Studio, na Grécia. O engenheiro de som atua no mercado há 15 anos e já trabalhou com diversas bandas do estilo. O show de lançamento deste CD aconteceu durante a quarta edição do Thorhammerfest, um dos principais eventos voltados à cultura Viking/Folk do Brasil.

Neste momento, Surt (vocalista), Thorgrim (guitarra), Hjalmar (guitarra), Sigurd (baixo) e Modi (bateria) estão agendando shows por todo país para promover este trabalho, que tem recebido diversos elogios pela midia especializada.



Grupo durante performance em Curitiba – foto por FabioFistarol.com

Segundo Marcos Garcia, “(…) ‘TTSFTTG’ é uma beleza ímpar, alternando momento de brutalidade, melodia, ríspidos, agressivos e outros mais melodiosos. (…)O quinteto consegue ter personalidade sonora própria e característica, daquela que ao ouvir, dirá o nome da banda sem hesitar e errar. (…) Composições agressivas até os dentes e os vocais dão um autêntico show, pois são bem variados entre urros guturais e gritos rasgados. (…) ‘TTSFTTG’ entra para a lista de melhores discos do ano de cada um facilmente, e o Hugin Munin é mais uma bela e grata revelação”.

No entanto, o disco já havia sido elogiado anteriormente por outro colaborador do portal. Pierre Cortes destacou que “(…)’TTSFTTG’ é um trabalho que pode ser classificado como marcante em vários aspectos, que vão desde a produção gráfica até as composições. Viking Metal de grande qualidade e que se preocupa mais com o peso do que com a velocidade.(…) De maneira geral, o álbum é grandioso (…), forte, intenso, pesado, que traz uma banda promissora e que pode se tornar uma referência no Viking Metal dentro e fora do nosso país”.

Até momento, os “Viking Brothers” tem passagem confirmada por Hortolândia (07/04), Bauru (08/06) e Curitiba (10/06 – Musica Hall abertura para o Koorpiklaani). Produtores interessados em contratar um show da Hugin Munin devem enviar e-mail para gustavoviking@hotmail.com ou passolargu@hotmail.com.