Homenagem a Hendrix em SP terá Pitty e Andreas Kisser

da equipe Combate Rock

No dia 27 de novembro de 2012, Jimi Hendrix completaria 70 anos. Agora, em três apresentações no mês que vem, o lendário guitarrista será homenageado por músicos brasileiros como Andreas Kisser, do Sepultura, Edgard Scandurra, ex-Ira, e Pitty. Os shows ocorrem nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

Batizado de Hendrix 70, o evento, realizado em local intimista, com capacidade máxima para 608 pessoas, terá uma banda fixa formada por Du Moreira (baixo), Loco Sosa (bateria) e Estevan Sinkovitz (guitarra), que receberá os convidados no palco para a execução dos principais clássicos do músico norte-americano, morto em 1970, aos 27 anos.

Além de Kisser, Scandurra e Pitty, a apresentação terá a presença dos guitarristas Lany Gordin (conhecido por seus trabalhos com Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros), Martin (Pitty/Agridoce) e Hélio Flanders (Vanguart). À venda a partir desta sexta-feira (25), os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 40.

Serviço – Hendrix 70

Local: Sesc Vila Mariana – Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana – São Paulo (SP)

Data: 1, 2 e 3 de fevereiro

Horários: Sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h

Capacidade máxima: 608 pessoas

Duração: 90 minutos

Vendas: pelo sistema Ingressosesc, a partir de 25 de janeiro, às 14h

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

Preços: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (usuário inscrito no SESC e dependentes, maiores de 60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino); R$ 10,00 (trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes)

Bilheteria: Terça a sexta-feira das 9 às 21h30, sábado das 10 às 21h30, domingos e feriados das 10 às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do SESC).