Hipocrisia à flor da pele: Thiago Bianchi se enrola ao defender o Metal Open Air

Marcelo Moreira

O cantor Edu Falaschi, do Angra e do Almah, tem companhia na hipocrisia de tentar defender o indefensável, os caóticos organizadores do caótico Metal Open Air. Contra todas as evidências e todos os fatos, Thiago Bianchi usou o Facebook para exaltar o “excelente e emocionante” show que sua banda, o Shaman, fez na noite de sexta-feira. Ok, ele gostou, paciência, mas o problema é que ele engatou a defesa insana dos produtores, assim como Falaschi, louvando a “ousadia” e o “espírito empreendedor”, ignorando completamente que músicos e empresas prestadoras de serviço foram prejudicadas e espectadores foram lesados, sendo submetidos a condições muito precárioas de infraestrutura.

Leia abaixo uma das mensagens de Bianchi no Facebook. E, clicando aqui, um texto pertinente publicado no site Collector’s Room, de autoria de Bruno Sanchez, a respeito da suprema hipocrisia de Falaschi e Bianchi.





Mas me desculpem, sempre vou defender quem VAI aos shows. Quem SAI de casa e vai atrás do q ama… Quem fica em casa reclamando atrás do seu tecladinho aí, num tem espaço na minha vida, nem meu respeito.

Se vcs ligam… num sei, mas pode ter certeza q eu não. Thiago Bianchi Ok galera… vcs estão putos com tudo q rolou de negativo no evento… ok… ok…Mas me desculpem, sempre vou defender quem VAI aos shows. Quem SAI de casa e vai atrás do q ama… Quem fica em casa reclamando atrás do seu tecladinho aí, num tem espaço na minha vida, nem meu respeito.Se vcs ligam… num sei, mas pode ter certeza q eu não. Foi um show emocionante demais pro SHAMAN, pois quem estava lá, estava MERECENDO MUITO nosso respeito e foi q o aconteceu, RESPEITO por quem apareceu lá. E pode ter certeza q foi MÚTUO!!!

RESPEITO por quem estava lá! CHORANDO de emoção a cada música, simplesmente FELIZES por estarem lá.

VCS SÃO A RAZÃO DE CONTINUARMOS. OBRIGADO!

Desorganização?

De fato pelo q vi aqui, aconteceram coisas

A QUEM da produção, q forçaram a maioria dos acontecimentos lidos por vcs…

Mas isso, infelizmente, veio daquilo q vcs aí de cima TAMBÉM NÃO FAZEM NADA A RESPEITO, chamado POLÍTICA.

Com certeza algum dia vcs ficarão um pouco mais a par do q de fato, aconteceu aqui.

SHAMAN e eu, só temos a agradecer a quem estava lá e trocou energia de uma forma tão pura conosco.. jamais esqueceremos..

Agora, desde quando essa galera LIGA para o tratamento q dão as bandas nacionais por aí??

hahahahahah

VEm cá meia dúzia… pq vcs num somem?

Pelo menos da minha vida? Me ignorem! Passem reto…

SUMAM mesmo.. vcs são chatos, desagradáveis e num acrescem nada a lugar algum…

NUm sou d ficar apagando post.. mas na boa… vão brincar pra lá… e deixem os adultos fazerem seu trabalho, ok?