Herbie Hancock toca no Brasil em agosto

Agência Estado

O pianista e compositor Herbie Hancock fará em agosto três shows no Brasil, em três cidades diferentes. O primeiro será dia 22, em São Paulo, no Credicard Hall; o segundo dia 23, em Paraty (RJ); e o último dia 24, no Citibank Hall carioca. O show de Paraty será gratuito, na praça central da cidade, como parte das atrações do festival de música Mimo, que será realizado este ano também em Olinda e Ouro Preto. O Mimo terá uma grande atração internacional do jazz em cada cidade, além de outros nomes nacionais e internacionais.