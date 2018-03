Herbie Hancock fará três shows no Brasil

do Território Eldorado

O pianista e compositor Herbie Hancock fará em agosto três shows no Brasil, em três cidades diferentes. O primeiro será dia 22, em São Paulo, no Credicard Hall; o segundo dia 23, em Paraty (RJ); e o último dia 24, no Citibank Hall carioca.

O show de Paraty será gratuito, na praça central da cidade, como parte das atrações do festival de música Mimo, que será realizado este ano também em Olinda e Ouro Preto. O Mimo terá uma grande atração internacional do jazz em cada cidade, além de outros nomes nacionais e internacionais.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 12 de junho. As entradas inteiras custam de R$ 60 a R$ 450 em São Paulo e de R$ 180 a R$ 400 no Rio. A venda será feita pelo site ticketsforfun.com.br.

