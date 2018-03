Herbert Vianna reúne suas mulheres em trabalho solo

Bolívar Torres – ESPECIAL PARA O ESTADO DE S. PAULO

Quando Herbert Vianna mostra aos Paralamas uma composição muito íntima, a resposta dos colegas é sempre a mesma: “Essa não dá pra gente. Melhor oferecer a uma de suas cantoras…”. Depois de tantos anos, o tradicional endosso das vozes femininas a Herbert já entrou para o folclore do grupo. Não por acaso, suas canções mais sensíveis, chamadas pelo próprio líder da banda de “vômitos emocionais”, foram adotadas por algumas das principais intérpretes brasileiras.

Herbert, entretanto, sempre acalentou a ideia de se reapropriar deste material, dando uma roupagem própria. E finalmente levou a cabo o projeto com “Victoria”. Recém-lançado, ele traz um Herbert minimalista, interpretando com voz e violão – e discretos acompanhamentos – 20 composições gravadas, originalmente, por cantoras.

“As mulheres têm sintonia com a carga emocional que eu coloco nas canções”, diz Herbert em seu pequeno estúdio no Jardim Botânico, onde o disco foi concebido com o produtor Chico Neves. “São composições que consegui articular com mais sensibilidade e que acabaram não se encaixando nos projetos dos Paralamas.”

Figuras femininas passeiam pelas 20 faixas do disco, na maioria canções de amor. Uma destas figuras se destaca: Victoria Lucy Needham Vianna, mulher de Herbert, morta no acidente aéreo de 2001, que deixou o compositor em coma por 44 dias. O título do álbum é, obviamente, uma homenagem a ela. “O disco levou dois anos para ser finalizado. O título só veio no último momento. Quando acabamos, me dei conta de que o nome sintetizaria o espírito do projeto.”

Desde o acidente, Herbert tem dificuldade de se lembrar de fatos recentes, mas a memória do passado é perfeita. Talvez por isso tenha se lançado em projetos nostálgicos, nos quais revisita antigos trabalhos.

Em Victoria, cada faixa remete a episódios afetivos como quando sua mulher, grávida do primeiro filho, lhe perguntou “se o crescimento da barriga iria distanciá-los”. Herbert respondeu compondo os versos de Só pra te Mostrar: “Não quero nada/ Que não venha de nós dois”. Conhecida na voz de Daniela Mercury, a música ganha uma doçura complementar no violão de Herbert. Na entrevista, o compositor lembra de quando ficou insistindo para que Marina Lima desse uma chance a Nada por Mim, que se tornou um dos grandes sucessos da cantora.

No repertório, há uma curiosa faixa inédita: Penso em Você, primeira composta por Herbert, quando ainda era estudante em Brasília. “Fiquei em 3.º lugar num concurso e nunca mais fiz nada com a música. Hoje, posso recuperá-la com mais maturidade.”