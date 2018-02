Helter Skelter – A canção que Charles Manson roubou dos Beatles

Paulo Severo da costa

Em nove de agosto de 1969, a casa do cineasta ROMAN POLANSKI foi invadida por um grupo pseudo-religioso de fanáticos conhecidos como Família Manson, resultando no espancamento e assassinato de seus ocupantes, entre eles a esposa do diretor, a atriz SHARON TATE.

O grupo, liderado por CHARLES MANSON, atacou novamente na noite seguinte, matando o casal LENO e ROSEMARY LA BIANCA, escrevendo nas paredes, com o sangue das vítimas, as frases “morte aos porcos” e “Helter Skelter”, título de uma canção dos BEATLES lançada em novembro do ano anterior.

O caso acabou tomando proporções tão gigantescas que a frase “a canção que Charles Manson roubou dos Beatles” acabou sendo imediatamente identificada, e o simbolismo da ocorrência, juntamente com os acontecimentos do show de Altamont dos STONES, são utilizados por vários historiógrafos como o fim da era flower-power e, o duro início dos anos setenta, marcados por recessões econômicas, consumo voraz de drogas pesadas e a mudança nos rumos sonoros do rock n´roll.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Helter Skelter”, lançada no chamado “Àlbum Branco “- que a exemplo do “Álbum Preto” do METALLICA não tem nome e ficaram assim conhecidos – foi acusada de conter mensagens subliminares – e toda espécie de cretinice esperada pela bancada de oposição ao rock n´roll. MANSON, no alto de sua insanidade, declarou que havia entendido o recado da banda de Liverpool – segundo ele, a letra continha a conclamação de uma guerra racial necessária e iminente.

Pirações a parte, a canção foi desenvolvida a partir de uma crítica feita por CHRIS WELCH na revista Melody Maker a respeito de “I Can See for Miles”, em que, entre várias menções elogiosas, disse que a faixa do THE WHO era o “rock n´roll mais alto e rouco, a coisa mais sórdida que já tinham feito”.

Esse comentário foi o suficiente para cutucar com vara curta o ego colossal de PAUL McCARTNEY. Sempre procurando a superação – louvável, por sinal – de seus pares, o baixista escreveu o grosso da canção, gravado em julho de 68 em um take “bruto” de uma hora, transformado na versão definitiva em setembro daquele ano.

“Helter” é reconhecida como uma das primeiras faixas de proto-metal da história, construída sobre um riff cru e furioso, alicerçado pelo vocal semi-psicótico de PAUL. A bateria desesperada de RINGO fez com que ele jogasse suas baquetas longe, e o grito de “estou com bolha nos meus dedos!”, entrou para o take final da gravação.

Quarenta e quatro anos depois, a canção ainda é motivo de controvérsia e debate, com muita gente insistente em achar significados ocultos no registro. Mas a melhor das interpretações sobre a faixa, ainda veio de JOHN LENNON: “Para mim era só barulho”.