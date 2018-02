Helmet anuncia turnê brasileira em julho

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O Helmet, banda norte-americana que fez grande sucesso nos anos 90 com um rock bastante pesado, classificado de “metal alternativo”, voltará ao Brasil no final de julho. O grupo liderado pelo guitarrista Page Hamilton confirmou apresentações em São Paulo, no dia 28; em Brasília, no dia 29; e, em Porto Alegre, no dia 30.

Em São Paulo e em Porto Alegre, a banda se apresentará no Beco 203, casa acostumada a receber baladas do cenário indie-electro-rocker na capital gaúcha desde 2005 e que abriu sua versão paulistana em 2011.

Em Brasília, o grupo é uma das atrações do festival Porão do Rock, que será realizado nos dias 29 e 30 de julho, na área externa do Ginásio Nilson Nelson, e que também tem como nomes confirmados o Krisium, os Raimundos e o Ratos de Porão, entre outras bandas. Será a terceira passagem do Helmet pelo Brasil.

Na primeira, no auge do sucesso causado pelos álbums “Strap it on” e “Meantime”, o grupo fez um show histórico em 1994 no saudoso Olympia em São Paulo. Este blogueiro considera aquela apresentação como uma das melhores vistas em local fechado na capital paulista.

A segunda passagem foi realizada nos festivais Goiânia Noise e SP Noise, em 2008, quando o grupo vinha de um retorno após um período de encerramento de atividades entre 1998 e 2004. Da formação original, só o ótimo vocalista e guitarrista Page Hamilton sobrou.

O grupo atualmente conta com Dan Beeman na outra guitarra, Kyle Stevenson na bateria e Dave Case comandando o baixo. Para o festival de Brasília, a entrada será franca e mais informações podem ser descoladas aqui.

Quanto aos shows em SP e Porto Alegre, os ingressos podem ser adquiridos em algunas lojas Chilli Beans desde 16 de junho ou com vendas online no site www.beco203.com.br. Os valores em São Paulo são de R$ 80 (primeiro lote) e R$ 100 (segundo lote).

Quanto aos preços para o show de Porto Alegre, o primeiro lote sai por R$ 70 e o segundo por R$ 90. Para comemorar a vinda do Helmet ao Brasil novamente, o Roque Reverso descolou três vídeos. O primeiro é do hit “Unsung”, do álbum “Meantime”. O segundo é o bem feito vídeo da música “Wilma’ s Rainbow”, do disco “Betty”. Para fechar, “In The Meantime”, também do “Meantime”. Bom demais!

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.