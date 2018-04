Helloween falha novamente em '7 Sinners'

Marcelo Moreira

Após o fracasso de vendas e de crítica do álbum “Unarmed”, do ano passado, uma tentativa de comemorar os seus 25 anos de uma forma “diferente”, o Helloween volta ao mercado com “7 Sinners”. A notícia é boa e é ruim ao mesmo tempo.

O quinteto resolveu fazer um som mais rápido e pesado, o que é excelente, mas é ruim porque faltou inspiração – aliás, faz tempo que falta inspiração para os alemães que praticamente inventaram o power metal ou metal melódico.

Só para relembrar, “Unarmed” traz regravações de clássicos da banda em formatos acústicos e semi-acústicos, com arranjos muito diferentes e praticamente sem guitarras, o que deixou a maioria dos fãs furiosos – tanto que bem turnê de divulgação foi agendada.

Os clichês estão todos lá, com as mudanças manjadas de tempo e andamento, as letras supostamente filosóficas e as baladinhas metal bem chatinhas.

Alguns momentos são realmente ruins, com “Where the Sinners Go” é uma música que até seria passável se fosse um pouco mais pesada e rápida. “The Smile of the Sun” é uma baladinha irritante, mas há coisas bem piores. “Are You Metal”, “World of Fantasy” e “If a Mountain Could Talk” são as poucas que se salvam.

“Gambling With the Devil”, de 2007, parecia indicar um caminho mais adequado, com o Helloween apostando em músicas mais rápidas e menos densas.

Há futuro para o Helloween após 26 anos de carreira e pouca inspiração nos últimos dez anos? Talvez, mas a banda vai precisar resolver uma questão que influencia diretamente no resultado final, que é a suposta versatilidade dos compositores – os cinco integrantes escrevem músicas, o que deixa “7 Sinners”, por exemplo bastante desigual e irregular.

Lista de músicas:

1. Where The Sinners Go

2. Are You Metal?

3. Who Is Mr. Madman?

4. Raise The Noise

5. World of Fantasy

6. Long Live The King

7. The Smile fo The Sun

8. You Stupid Mankind

9. If a Mountain Could Talk

10. The Sage, The Fool, The Sinner

11. My Sacrifice

12. Not Yet Today

13. Far in the Future