Helloween e Gamma Ray se apresentam em SP no dia 1º de dezembro

do blog Roque Reverso

As bandas alemãs Helloween e Gamma Ray voltarão juntas ao Brasil no último mês de 2013 para show na cidade de São Paulo. Os grupos tocam na mesma noite do dia 1º de dezembro no Espaço das Américas.

O Helloween, que vem antes ao Rock in Rio em setembro, no Palco Sunset, para tocar com o vocalista fundador Kai Hansen, segue promovendo seu mais recente álbum, “Straight Out of Hell”, de 2013.

O Gamma Ray, que é a banda atual de Hansen, trabalha atualmente no seu novo disco, ”Empire of the Undead”, que sucederá “To the Metal!”, de 2010, e tem lançamento previsto para 2014.

Os ingressos para a Pista saem por R$ 140,00 no Primeiro Lote; por R$ 160,00 no Segundo Lote; e por R$ 180,00 no Terceiro Lote, todos com direito à meia-entrada, assim como o Pista Premium, que custa R$ 320,00.

Para o Mezanino, que sai por R$ 360,00, só há a venda de entrada inteira.

As vendas começam no dia 20 de agosto a partir das 13 horas. Pela internet, elas acontecem no site da Ticket Brasil.

As bilheterias do Espaço das Américas são as únicas que não cobram taxa de conveniência. Há também opções de compra na Loja Hole da Galeria do Rock; na Cada Qual (Rua Augusta, 2171); no Shopping Oriente 500 (no Brás); na loja Metal Music de Santo André (Rua Dona Elisa Fláquer, 184); e na Age Of Dreams de São Bernardo do Campo (Av. Marechal Deodoro, 1754).