Hellion traz ao Brasil lançamentos do metal e do progressivo

Marcelo Moreira, com equipe Combate Rock

Ninguém mais compra CDs, ou música. Para muita gente isto é um fato incontestável, menos para os fregueses da Hellion Records, selo e loja de São Paulo, um dos pilares da Galeria do Rock. O mercado não é mais o mesmo, é certo, mas os negócios continuam e a empresa investiu para licenciar em CD alguns dos mais importantes lançados de 2012 e 2013, o que é uma grande notícia. Versões nacionais para álbuns muito legais e com preço em real (ainda que não sejam tão baixos como gostaríamos), bem mais baratos que os produtos importados. Veja algumas das atrações lançadas pela Hellion neste primeiro semestre:

Adrenaline Mob – Covertá

Depois de um excelente disco de estréia, a banda liderada por Russel Allen (vocal, Symphony X) e Mike Portnoy (bateria, ex-Dream Theater) lança seu segundo trabalho depois do ótimo “Omertà”. “Covertá” traz versões de clássicos do rock, com músicas de Black Sabbath, Dio e Badlands, entre outras bandas.

Deep purple – Live in Paris

Primeiro de uma série de 10 discos ao vivo a serem lançados pela banda, abrangendo diversas fases da carreira do Deep Purple, clássico eterno e gigante do rock pesado e dos anos 70. Traz a última apresentação de Ritchie Blackmore com a banda nos anos 70 – ele sairia no meio de 1975 para montar o Rainbow. No exterior o álbum foi lançado no ano 2000,

Gamma Ray – Live skeletons & majesties (CD e DVD)

Novo CD e DVD (ambos duplos) da banda de Kai Hansen, contendo clássicos e faixas pouco comuns nos shows da banda, e tendo ainda a participação marcante do vocalista Michael Kiske (ex-Helloween).

Jon Lord – Concerto for group and orchestra

Último projeto do mestre Jon Lord, ex-tecladista do Deep Purple que morreu no ano passado. Revisitando a sua obra composta e lançada em 1969 com sua antiga banda, reuniu músicos eruditos russos e búlgaros para uma série de concertos pela Europa e para gravar este álbum, com as participações especiais do cantor Bruce Dickinson (Iron Maiden e do guitarrista Joe Bonamassa.

Circle II Circle – Seasons Will Fall

Novo disco da banda de Zak Stevens (ex-Savatage), que faz turnê pelo Brasil em junho. Pesado e mais consistente do que o trabalho anterior, o álbum mostra uma banda mais afiada e músicas mais interessantes.

Stratovarius – Nemesis

Novo disco da banda dos finlandeses, e que tem sido considerado por muitos como o melhor disco da banda desde o clássico “Infinite”, embora já não conte mais com o ex-líder e guitarrista Timo Tolkki. Não traz grandes novidades, mas mostra o Stratovarius mais orgânico e em busca de uma renovação de seu power metal.

VoiVod – Target earth

Clássica banda canadense de thrash metal lança seu novo trabalho com mais peso e menos experimentações.

Marillion – Sounds that can’t be made

Novo disco dessa clássica banda inglesa de prog rock dos anos 80. A guinada para o pop foi amenizada, com a predominância de sons mais acústicos, mas ainda com a marcante guitarra de Steve Rothery dando o tom.

Tygers of pan tang – Ambush

Clássica banda da cena do New Wave of British Heavy Metal. Nesse novo disco, a banda conseguiu juntar com perfeição elementos de metal clássico e hard rock, sendo um dos lançamentos mais aguardados do ano.