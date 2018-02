Hellion lança versões nacionais de Stratovarius e WhoCares

Dois lançamentos internacionais importantes terão versões nacionais em breve por meio da ótima gravadora/selo Hellion Records. Em agosto chega ao mercado o primeiro álbum do projeto beneficente WhoCares, que conta com Ian Gillan e Tony Iommi. Na verdade, este CD duplo nada mais é do que uma grande compilação de músicas das carreiras solo dos dois músicos, além de faixas raras do Deep Purple e Black Sabbath, bem como o EP que foi lançado no ano passado com as músicas “Out of My Mind” e “Holy Water”.

O projeto contou com a participação de estrelas como Jason Newsted (baixista, ex-Metallica), Nicko McBrain (baterista, Iron Maiden) e Jon Lord, ex-tecladista do Deep Purple e que morreu no mês passado. a renda do single de 2011 e deste álbum será revertida para entidades assistenciais da Armênia, país cristão e exrepública soviética que foi assolado por um terremoto fortíssimo em 1988.

A outra novidade é o novo lançamento da banda finlandesa Stratovarius. Após o anúncio da saída do baterista Jörg Michael, em setembro de 2011, o grupo decidiu fazer cinco shows de despedida dois meses depois. Antes de lançar um novo álbum de estúdio em 2013 (já com o novo baterista Rolf Pilve), a banda lança um DVD com 2 horas de filmagens no show de Tampere, Finlândia, em 19 de novembro de 2011.

“Under Flaming Winter Skies – Live In Tampere” marca o fim de uma era, e chega ao Brasil em CD duplo e DVD. Traz hits e clássicos como “Under Flaming Skies”, “Speed Of Light”, “Hunting High And Low” e bônus exclusivos, como um documentário de 30 minutos sobre a história da banda, entrevistas exclusivas com cada membro e um comentário especial de Jörg Michael sobre suas razões em deixar o Stratovarius..

Lista de músicas:

WhoCares

CD1

1. “Out Of My Mind” – WhoCares (inédita em um álbum, c/ Jon Lord, Linde Lindström, Jason Newsted e Nicko McBrain

2. “Zero The Hero” – Black Sababth

3. “Trashed” – Ian Gillan c/ Iommi, Ian Paice and Roger Glover

4. “Get Away” – M. Rakintzis c/ Ian Gillan (inédita em um álbum de Gillan, lançada somente na Grécia)

5. “Slip Away” – Tony Iommi c/ G.Hughes (inédita em CD)

6. “Don’t Hold Me Back” – Gillan

7. “She Thinks It’s A Crime” – Ian Gillan (lado B vinil single, inédita em CD)

8. “Easy Come, Easy Go” – Repo Depo c/ Ian Gillan (nunca lançada)

9. “Smoke On The Water” – Deep Purple c/ Ronnie James Dio (ao vivo com a Royal Philharmonic Orchestra)

CD2

1. “Holy Water” – WhoCares (inédita em um album, c/ Jon Lord, Linde Lindström, Jason Newsted) e Nicko McBrain

2. “Anno Mundi” – Black Sabbath

3. “Let it Down Easy” – Tony Iommi c/ G. Hughes (inédita em CD)

4. “Hole in My Vest” – Ian Gillan (lado B vinyl single 7”, inédita em CD)

5. “Can’t Believe You Wanna Leave me” – Gillan & Glover c/ Dr. John

6. “Can I Get A Witness” – Ian Gillan & The Javelins

7. “No Laughing in Heaven” – Garth Rockett & The Moonshiners aka IG (faixa rara)

8. “When A Blind Man Cries” – Ian Gillan (ao vivo na Absolute Radio, nunca lançada)

9. “Dick Pimple” – Deep Purple”