Heavy metal se torna matéria universitária na Áustria

Charris Efthimious, professor universitário de origem grega, especializado em questões da música contemporânea, está introduzindo um novo curso na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Agora os alunos de “Música e Artes Dramáticas” da Universidade austríaca, terão a oportunidade de estudar a obra de bandas como Iron Maiden e Black Sabbath na disciplina: “Hard Rock e Heavy Metal: História da Música e aspectos analíticos do som ‘pesado’ dos anos 70, 80 e 90″.

De acordo com o professor, as obras de Black Sabbath e Iron Maiden, são tão importantes quanto as de autores clássicos como Richard Wagner, Mozart, Beethoven e Sebastian Bach. Charris chama a atenção para o fato de que, assim como os clássicos, Black Sabbath e Iron Maiden no seu tempo, foram os precursores de uma nova estética na música.

Para o curso, as composições de ambos os grupos foram submetidas a uma análise detalhada e um espectro de emissão da voz de Bruce Dickinson foi criado para demonstrar o alcance vocal do frontman do Iron Maiden. Sobre Bruce, Charris comentou em entrevista ao portal Kleine Zeitung que além de ser um ótimo cantor, ele é um dos poucos músicos do Rock/Metal que conseguem quebrar o estereótipo de “Sexo, Drogas e Rock n’ Roll”.