Heavy metal de luto: Jeff Hanneman, do slayer, morre aos 49 anos

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

Os headbangers de todo o planeta foram pegos de surpresa neste dia 2 de maio, depois que o Slayer, em sua página oficial no Facebook, anunciou a morte de seu guitarrista fundador Jeff Hanneman, aos 49 anos de idade. De acordo com o comunicado da lendária banda de thrash metal, o músico faleceu no período da manhã, nos Estados Unidos, de insuficiência hepática.

Pela idade de Hanneman e pela sua grande importância para o thrash metal e o heavy metal como um todo, imaginou-se inicialmente que a página do grupo até havia sido hackeada e que aquilo era um trote. Mas, aos poucos, as notícias começaram a pipocar nas redes sociais e o nome de Jeff Hanneman logo bombou como um dos mais citados no twitter.

“O Slayer está devastado em informar que o seu companheiro de banda e irmão Jeff Hanneman morreu por volta das 11 horas desta manhã, perto da sua casa, no sul da Califórnia. Jeff estava em um hospital quando sofreu de insuficiência hepática”, escreveu a banda no comunicado do Facebook.

Vale lembrar que Hanneman estava afastado do grupo desde o começo de 2011, quando, depois de uma picada tosca de aranha no braço, precisou fazer uma delicada cirurgia e quase foi obrigado a amputar o membro.

Desde então, o guitarrista do Exodus, Gary Holt, vinha dando uma enorme força para o Slayer nas turnês e até passou pelo Brasil na turnê que a banda fez no País em 2011. Mesmo com o desfalque importantíssimo de Hanneman, os músicos fizeram no saudoso Via Funchal uma das apresentações mais pesadas que São Paulo já viu em junho daquele ano.

Alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos chegaram a afirmar que o alcoolismo foi a verdadeira razão da morte de Hanneman. Segundo algumas publicações, o guitarrista, depois de um longo tratamento, largou tudo e começou a beber sem parar, do café da manhã até o fim da noite diariamente. Para alguns, os remédios do intenso tratamento também foram importantes para deixar o fígado do músico debilitado.

A morte de Hanneman até pode passar despercebida para quem é de fora do heavy metal, mas deixa uma lacuna irreparável para quem algum dia gostou de alguma música do estilo. O guitarrista era simplesmente um dos fundadores de uma das bandas precursoras do thrash metal e tem seu nome gravado na maioria das composições que fizeram o Slayer entrar para a história.

Quem viveu o auge do thrash metal, entre os anos 80 e começo dos 90, com toda certeza, está triste demais e sabe que nunca mais será possível ver o Slayer com sua formação matadora e clássica.

Recentemente, o baterista Dave Lombardo já havia deixado a banda depois de discordar da maneira como os negócios do grupo eram geridos. Se a saída de Lombardo já havia deixado a banda bastante desfalcada, a morte de Hanneman, sem sombra de dúvida, ratificará o risco que já era grande de o grupo não sobreviver.

Com todos os percalços, o Slayer tem agendado uma infinidade de shows por todo o planeta. No Brasil, tocará em setembro pela primeira vez no Rock in Rio e ainda abrirá as apresentações do Iron Maiden em São Paulo e Curitiba. Resta saber agora se a banda terá forças para manter a agenda após a grande perda de Hanneman.