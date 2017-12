Halestorm e Adrenaline Mob em única apresentação neste fim de semana

do blog Metal Samsara

Show acontece em São Paulo, no domingo.

Acontece neste domingo (16/06) o show tão aguardado entre as revelações do Hard/Metal dos EUA, HALESTORM e ADRENALINE MOB, que estão em turnê pela América do Sul e finalizam o giro com um show em SP – única apresentação no Brasil.

O HALESTORM ficou famoso por ganhar o Grammy de “melhor performance Hard/Heavy ao vivo”, graças ao seu mais recente álbum, “Strange Case Of…”, lançado em 2012. Sua vocalista, Lzzy Hale é um dos destaques da banda, com performances viscerais.

Já o ADRENALINE MOB é uma banda formada por “pesos pesados” como Russel Alen (vocalista do Symphony X), Mike Portnoy (baterista, ex-Dream Theater, ex-Avenged Sevenfold), John Moyer (baixo, Disturbed) e Mike Orlando(guitarra). Seu mais recente trabalho é o EP de covers, “Covertá”, lançado este ano, e que traz versões bombásticas de clássicos do Black Sabbath, Led Zepellin, Van Halen, Rainbow, entre outros.

Esse show será histórico, já que Mike Portnoy deixará a banda após esse show.

Os ingressos continuarão à venda na Galeria do Rock até às 18:00 do dia 15/06. Haverá ingressos à venda na bilheteria do CARIOCA CLUB no dia do show (veja os pontos de venda, abaixo!)

Confira o serviço do show:

SÃO PAULO, BRAZIL

16/06 (domingo) Abertura da casa:18h00

HALESTORM (Estados Unidos)

Vencedores do Grammy 2013 na categoria “Melhor performance hard rock / metal”

ADRENALINE MOB (Estados Unidos)

Super banda formada pelo vocalista Russell Allen (Symphony X) e Mike Portnoy (ex-Dream Theater, Avenged Sevenfold)

LOCAL: CARIOCA CLUB

Rua Cardeal Arcoverde, 2899

São Paulo – SP

0xx11 3813-8598

Ingressos (à venda a partir de 22/03):

R$80 (pista – estudante)

R$100 (pista – promocional – primeiro lote)

R$120 (pista – promocional – segundo lote)

R$160 (pista – inteira)

Camarote: entradas limitadas à venda apenas na LOJA 255 ou pela internet.

Locais da venda antecipada:

LOJA 255 (Galeria do Rock, Rua 24 de Maio, 62, primeiro andar, loja 255, São Paulo-SP,fone: 0xx11 3361-6951).

ANIMAL RECORDS (Galeria do Rock, Rua 24 de Maio, 62, segundo andar, loja 367, São Paulo-SP,fone: 0xx11 3223-6277).

CARIOCA CLUB (Rua Cardeal Arcoverde, 2899, São Paulo – SP,0xx11 3813-8598).