Há 32 anos, AC/DC lançava o álbum clássico 'Back in Black'

Há 32 anos, era lançado o clássico álbum dos australianos do AC/DC, Back in Black, de 1980. Esse é o sétimo CD da banda e o primeiro sem Bon Scott. Com a morte do vocal, Brian Johnson assumiu a voz da banda nesse trabalho que emplacou um hit atrás do outro. O trabalho é 2º disco mais vendido da história da música.

“Hells Bells”, “Shoot to Thrill”, “What Do You Do for Money Honey”, “Giving the Dog a Bone”, “Let Me Put My Love into You”, “Back in Black”, “You Shook Me All Night Long”, “Have a Drink on Me”, “Shake a Leg” e “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” são as faixas que fez o álbum produzido por Robert John “Mutt” Lange e gravado nos Compass Point Studios em Nassau, nas Bahamas, e nos Electric Lady Studios, em Nova York marcar sua história no mundo da música.

Capa do sétimo trabalho dos australianos do AC/DC

São vários os motivos para isso. Um deles é o número de vendas. Lançado há mais de três décadas, vendeu cerca de 50 milhões de cópias. Com isso, é o segundo álbum mais vendido da história. Só perde para Thriller de Michael Jackson que vendeu mais de 150 milhões de cópias, contados até 2006.