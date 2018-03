estadão.com.br

Há 15 anos morria Renato Russo, um dos maiores ícones da história do rock nacional, líder da banda Legião Urbana. Ao lado de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, o grupo formado no início da década de 1980 lançou 16 álbuns e vendeu mais de 20 milhões de discos. Os fãs da Legião Urbana, de diversas idades, classes sociais e culturas diferentes, se sentiam profundamente tocados pelas letras de Renato.

Renato Russo morreu em 11 de outrubro de 1996

Renato Russo nasceu no dia 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro. A primeira banda do vocalista da Legião Urbana foi o Aborto Elétrico, ao lado de Fê Lemos e Flávio Lemos (Capital Inicial).

Em 1982, depois de abandonar o Aborto por conta de uma discussão com o baterista Fê Lemos, Renato conheceu Marcelo Bonfá (bateria), Paulo Paulista (teclado) e Eduardo Paraná (guitarra), conhecido como Kadu Lambach e formou um novo grupo, o Legião Urbana.

Após a apresentação, Paulo Paulista e Eduardo Paraná deixaram a banda. O próximo guitarrista seria Ico Ouro-Preto, irmão de Dinho Ouro-Preto, mas foi substituído por Dado Villa-Lobos. Renato Rocha (baixo) também entrou na banda.





O primeiro álbum, Legião Urbana, foi lançado em 2 de janeiro de 1985. Politizado, o disco contava com músicas como Será, Por Enquanto e a emblemática Geração Coca-Cola.

