Guns N'Roses: Axl mantém pose de mau e exibe pouca voz

Pedro Antunes

A presença de Axl Rose e sua banda em qualquer lugar já causa um rebuliço danado. Não pela sua atual relevância no cenário musical – isso é zero –, mas pelos 20 anos de história, sucessos e polêmicas.

A escolha para que o Guns N’ Roses fechasse a quarta edição do Rock in Rio, na volta à sua cidade natal depois de dez anos, foi como brincar de roleta-russa. E, por pouco, as coisas não desandaram. Por bem pouco. No fim das contas, o show não valeu o esforço. Foi um fim decadente para um festival que, apesar de algumas escolhas esdrúxulas no seu line up, também proporcionou momentos apoteóticos.

Primeiro, Axl – que já foi desejado por adolescentes ensandecidas nos anos 90, mas hoje não passa de um senhor de 49 anos e barrigudo – não veio com o resto da banda para o Rio. O que abriu precedente para a boataria de que ele não tocaria. Enquanto isso, os músicos tiveram de fazer a passagem de som na manhã de domingo, enquanto o roqueiro metido a diva chegou à cidade no começo da tarde.

Por causa disso, foi feito um estica e puxa nos horários do Palco Mundo para tentar evitar que o show do grupo, que já entraria com certo atraso, começasse muito tempo depois do previsto. O resultado disso é que o sétimo e último dia de Rock in Rio teve os shows mais pontuais até então.

Detonautas, Pitty, Evanescence e System of a Down foram quase ingleses. Apenas o último, o do System of a Down, grupo de metal progressivo e experimental californiano, atrasou dez minutos. O que a organização não contava é que eles fossem fazer um show (arrebatador) de quase 1h50, jogando qualquer planejamento para as cucuias.

E, então, esse era o cenário: à 1h08, dois minutos antes do horário oficial para que o Guns N’ Roses, a atração principal da noite subisse ao palco, toda a estrutura ainda precisava ser montada. E Axl, que tem a fama de ser atrasado por natureza, vide a sua chegada ao Rio, ainda sequer estava na Cidade do Rock.

Às 2h, a chuva tratou de despencar sobre o público como nunca antes no festival. Vale lembrar que, no ano passado, na Apoteose, no Rio, o cenário era o mesmo e, de tanta chuva, uma parte do palco despencou. E Axl cancelou o show. Mas, contrariando todas as previsões – algumas maldosas, outras pessimistas –, o Guns estava no palco, só às 2h41, com quase duas horas de atraso.

‘Brazilian Rain’

O fanatismo com que os fãs receberam a banda foi comovente. O início se deu com a música que dá nome ao último disco, Chinese Democracy, a mais famosa dessa nova e nem tão boa safra que demorou 15 anos para sair, depois do disco The Spaghetti Incident?, de 1993.

Usando capa de chuva amarela, chapéu e óculos escuros, Axl parecia uma caricatura do ícone que já foi um dia. Andou cautelosamente, evitou movimentos bruscos e executou a canção soltando gritinhos. A voz não era poderosa como a de 20 anos atrás, mas mantinha alguma coisa do vigor inicial.

“Boa noite. Bom dia”, ironizou o cantor. O público, em pé há 12 horas, desde que os portões se abriram, não gostou. Vieram, então, as poderosas Welcome To The Jungle, It’s So Easy e Mr. Brownstone. “Vou tentar ficar mais parado e me concentrar em cantar do que ficar correndo pelo palco como um idiota. Não vai ser bom cair de bunda no chão. Mesmo eu sendo melhor correndo como um idiota.” Nova brincadeira, pouco sucesso.

O bom ritmo começou a ser quebrado no primeiro dos intermináveis solos de seus músicos. Os guitarristas Richard Fortus, Ron “Bumblefoot” Thal e DJ Ashba são excelentes. E, tirando algumas invencionices em solos criados por Slash, repudiadas pelos fãs xiitas. eles deram conta do recado sem grandes escorregões musicais.

Os solos mantinham alguma agitação no palco enquanto Axl ia para o backstage. Ele voltava sempre com um visual diferente. Aos poucos, a aparência de guarda de trânsito na chuva foi trocada por uma de roqueiro de meia-idade. Já na décima música, a voz dele foi embora.

E, a partir daí, ficou sofrível. Claro que ver, ao vivo, hinos de uma geração, como Sweet Child O’Mine, You Could Be Mine e November Rain (transformada pelo vocalista em “brazilian rain”), é emocionante. Ainda mais com a lenda Axl no palco. Mas, friamente, aquilo tudo não passou de um triste e decadente circo de imitações.

Com a qualidade da voz de Axl despencando, a chuva insistente e o excessivo número de canções do disco novo e de solos (foram lembrados até temas como a da Pantera Cor de Rosa), um terço do público desistiu e partiu.

A execução de Estranged, tirada do disco Use Your Illusion II, de 91, foi surpreendente. Uma recompensa criativa para os que se mantiveram ali, vendo seu ídolo decrépito e falhando cada vez mais.

“Não tocamos essa música há 18 anos. Então, nos desculpem, tá?”, disse o cantor. Nem precisava. Foi uma das melhores interpretações do grupo.

O repertório, divulgado com 35 músicas, foi reduzido para 21. Após uma última saída do palco, o grupo voltou para encerrar a noite. Em Patience, Axl engasgou e resmungou em voz alta.

Impaciente, ficou ali, cantando desajeitadamente, de olhos fechados, imóvel. Se fosse o Axl de antes e algo o tivesse irritado, a reação seria bem mais enérgica. E a aparente simpatia inicial deu lugar ao mau humor do vocalista com Paradise City, finalizada às 5h03.

A banda se despediu, os fãs também. E Rock in Rio, agora, só em 2013. Então, logo depois, os alto-falantes do palco já vazio executam My Way, de Frank Sinatra.

Tão estranho como o show de Lenny Kravitz no dia de Ivete Sangalo e Shakira. Tão estranho como deixar o Sepultura no Palco Sunset, enquanto o pequenino Gloria abria o palco principal. Bom, depois de sete dias de show, já se deveria ter se acostumado com isso.