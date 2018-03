Guns N' Roses no Hall da Fama do Rock’n'roll e Axl de joelhos

O Hall da Fama do Rock’n’roll vai imortalizar numa tacada só quatro ícones do estilo: Guns N’ Roses, Faces/Small Faces, Red Hot Chili Peppers e Beastie Boys. A cerimônia de ingresso das bandas no Hall da Fama, situado na cidade norte-americana de Cleveland, está marcada para 14 de abril.

Para não perder o costume, o frontman Axl Rose começou a roubar a cena ainda no ano passado, quando o assunto começou a ser ventilado, com uma boa e velha plantação… de notícias.

Primeiro, logo que os rumores vieram à tona, ele disse que seria muito legal aproveitar a oportunidade para fazer um som com os antigos parceiros de banda. Agora veio o tecladista Dizzy Reed, funcionário de Axl, dizer que “não sabe exatamente o que vai acontecer, mas todo o grupo original vai estar lá”.

É fato: nesse tipo de cerimônia é comum os integrantes, tanto os originais quanto os que passaram pela banda um dia, estarem presentes. Nada mais justos, aliás.

Roque Reverso já decifrou para seus leitores naquele show patético do Guns de Axl no Rock in Rio. O vocalista venderia a alma ao diabo, ou iria se aconselhar com Jimmy Page, se é que já não o fez, por uma mínima dose que fosse daquela magia que ele mesmo fez se perder no tempo.

Seria o delírio de um mundo inteiro de fãs. Afinal, quem não gostaria de ver o Guns original tocar junto uma vez que fosse depois de mais de duas décadas?

Particularmente, apenas acho que depois dessa os organizadores vão repensar as cerimônias coletivas no Hall da Fama do Rock’n’roll.