Guitarrista Rob Caggiano deixa Anthrax para se dedicar à produção musical

do blog Roque Reverso

O guitarrista Rob Caggiano anunciou na sexta-feira, dia 4 de janeiro, sua saída do Anthrax para se dedicar à produção musical. Em comunicado oficial, ele disse que todo o processo foi feito de maneira amigável com o grupo norte-americano de thrash metal e salientou que, apesar da decisão bastante difícil, esse foi o melhor caminho a ser tomado.

“Esta é uma decisão extremamente difícil e emocional, mas meu coração aponta numa direção diferente agora. Sempre segui o meu coração em tudo, e mesmo que seja uma das decisões mais difíceis que eu já tive que tomar, parece que este é o caminho certo neste momento”, destacou Caggiano. “Estou extremamente orgulhoso pelo meu tempo no Anthrax. Na verdade, isso é um eufemismo! Realizamos tantas coisas grandes juntos ao longo dos anos, e compartilhei alguns dos melhores momentos da minha vida com esses caras. Como uma banda, nós também resistimos às tempestades ao longo do caminho. Foi uma aventura selvagem (para dizer o mínimo), e eu não mudaria uma única coisa nestes últimos 12 anos”, avaliou.

Caggiano entrou no Anthrax em 2001, participou do CD “We’ve Come for You All”, de 2003, e já havia deixado a banda em 2005, quando o grupo resgatou o guitarrista da formação mais clássica, Dan Spitz, para a turnê que contou com a execução na íntegra do álbum “Among the Living”. Depois, em 2007, retornou à banda para um período mais sólido, que teve como grande destaque o lançamento do ótimo disco “Worship Music”, de 2011.

O guitarrista, por sinal, chegou a ser bastante importante na produção destes dois álbums do Anthrax e de outras bandas. Para pegar gosto pela coisa foi um pulo.

Em nota divulgada após a decisão de Caggiano, o Anthrax confirmou que a saída do guitarrista foi amigável. “Rob tem sido parte integrante do Anthrax por tantos anos como nosso guitarrista, em sua capacidade de produção, mas acima de tudo, como nosso amigo próximo. Suas contribuições para a banda tem sido enormes. Enquanto estamos tristes que ele está saindo, nós desejamos a ele muito sucesso”, escreveram os músicos.

De acordo com a banda norte-americana, com a turnê Metal Alliance (que conta com a companhia do Exodus) chegando, ”várias opções” para a guitarra solo estão sendo consideradas. “Faremos um anúncio o mais breve possível”, destacaram.

Com a saída de Caggiano, os fãs brasileiros ansiosos para a volta do Anthrax ao Brasil em maio já deverão assistir a um show com um novo componente. Apesar do grande nome da banda ser o guitarrista base Scott Ian, o posto que perteceu a Rob é de grande responsabilidade e não ficará na mão de qualquer um.