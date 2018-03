Guitarrista do Ministry sofre convulsão e morre no palco

do site Rock em Geral

O guitarrista Mike Scaccia, do Ministry, sofreu uma convulsão ontem (22/12) durante um show de sua outra banda, o Rigor Mortis, e morreu em cima do palco. Scaccia se apresentava com o grupo no Rail Club, no Texas, numa festa de aniversário de 50 anos do vocalista do grupo, Bruce Cornitt, quando caiu no palco e não voltou a si. Ele foi levado ao hospital, onde foi oficialmente declarado morto. O guitarrista tinha 47 anos.

Mike Scaccia entrou para o Ministry em 1989, durante a “The Mind Is A Terrible Thing To Taste Tour”. Ele gravou o badalado álbum “Psalm 69″ em 1992, e ainda “Filth Pig”, antes de deixar o grupo, em 1996. Em 2003, voltou à banda para gravar o álbum “Animositisomina”, voltou a sair, mas gravou o disco mais recente do grupo, “Relapse”, lançado este ano. Além do Ministry e do Rigor Mortis, Scaccia também fez parte do Revolting Cocks.