Guitarrista do Kasabian deixa banda e entra para o Beady Eye

Mudanças de integrantes entre as bandas Kasabian e Beady Eye. O guitarrista Jay Mehler deixou o Kasabian e foi confirmado no grupo do vocalista Liam Gallagher, ex-Oasis. O guitarrista entrou no Kasabian para substituir o guitarrista Christopher Karloff, que abandonou a banda em 2006. Jay Mehler foi chamado para gravar o álbum “Empire”.

Na sua página no Facebook a banda Kasabian postou uma mensagem de apoio a Jay Mehler. “Jay é nosso irmão e os últimos seis anos com ele foram incríveis. Ele está seguindo em frente e será incrível no Beady Eye”.

O Beady Eye trabalha em seu segundo álbum de estúdio. O primeiro single desse trabalho está prometido para o mês de abril. Enquanto isso a banda segue fazendo apresentações pela Europa. O grupo é uma das atrações do festival Har Rock Calling, em Londres, no mês de junho.

Jay Mehler, o 1º da direita para esquerda vestido de vermelho. (Divulgação)