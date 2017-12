Guitarrista do Def Leppard revela que está com câncer

da site Rolling Stone Brasil

Vivian Campbell, do Def Leppard, revelou que está sendo tratado por linfoma de Hodgkin. O guitarrista afirmou que passa por quimioterapia há dois meses, com ainda quatro restantes de tratamento. As informações são da agência Associated Press.

“Eu me sinto afortunado que meu câncer me mandou um alarme em forma de ‘a tosse que não quer parar’”, escreveu o músico em depoimento. Ele se juntou ao Def Leppard em 1992, depois de tocar com gente como Dio e Whitesnake. O linfoma de Hodgkin afeta os glóbulos brancos.

Apesar do diagnóstico, Campbell garante que planeja cair na estrada com o Def Leppard durante a temporada em turnê que tem início marcado para o dia 21 de junho, em festival na França, e dura até o dia 17 de julho, com show em Nova York.