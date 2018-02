Guitarrista do Black Sabbath compõe música da Armênia no Eurovision

Reuters

O guitarrista Tony Iommi, da banda Black Sabbath, compôs a música que representará a Armênia no concurso Eurovision deste ano, levando um pioneiro do heavy metal para um evento que é descrito pela imprensa como “festival kitsch” ou “festa do mau gosto”, mas que é assistido por dezenas de milhões de pessoas pela TV.

O músico, um dos fundadores da influente banda britânica, disse que a canção, chamada “Lonely Planet” (“planeta solitário”) foi uma “ideia demo” que acabou eleita para representar o país. Ela será apresentada pelo conjunto Dorians na semifinal de 16 de maio, na Suécia, segundo Iommi.

Iommi tem ligações com a Armênia, pois foi um dos vários roqueiros que ajudaram a angariar fundos depois de um terremoto que matou 25 mil pessoas em 1988. Ele recebeu uma condecoração do país durante uma visita em 2009 e se envolveu com outro projeto para reconstruir uma escola de música por lá.

(Reportagem de Mike Collett-White)