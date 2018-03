Guitarrista de Paul McCartney toca hoje em São Paulo

Felipe Branco Cruz

O californiano Brian Ray pode se gabar de ter feito shows no Brasil para mais de 200 mil pessoas. É que ele, há quase dez anos, faz parte da banda do ex-beatle Paul McCartney. Hoje, às 22h, o guitarrista fará apresentação solo em São Paulo no Na Mata Café, para um seleto público, 250 pessoas, cantando músicas próprias e, claro, sucessos do patrão McCartney.

O trabalho de Ray, batizado de Tourette del sol, foi desenhado na Argentina, no ano passado, num intervalo de dez dias entre um show e outro do ex-beatle na cidade portenha.

“O intérprete que acompanhou a turnê do Paul me disse que tinha uma banda, a Nube 9. Ele me mostrou alguns vídeos deles, tocando Beatles e algumas músicas minhas. Então, me convidou para tocar com eles”, contou Ray ao JT, da Argentina, em entrevista por telefone. “Quando voltamos para uma segunda série de shows de Paul, fiz algumas participações especiais nos shows deles”.

O show de hoje terá 13 músicas e será composto por clássicos dos anos 60, músicas de seu álbum solo e também Beatles e Paul McCartney. O som de Ray, no entanto, em nada lembra as músicas dos anos 60. Ele é pop, com letras simples e melodias fáceis de assoviar. Sua música está mais próxima de bandas como Bon Jovi e Aerosmith, porém com menos guitarras distorcidas.

Nas apresentações em solo brasileiro de McCartney, Ray disse que ficou emocionando quando os fãs soltaram milhares de balões brancos, em São Paulo e Rio de Janeiro, e quando exibiram faixas com os dizeres “na na”, do refrão da música Hey Jude. “Foi uma incrível demonstração de amor e carinho”. Do Brasil, o guitarrista se diz fã de Bossa Nova e do trabalho de Tom Jobim e João Gilberto.

Paul, mestre e inspiração

Brian Ray nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1955, pouco antes de os Beatles estourarem, em meados da década seguinte. Os anos 60, segundo Ray, influenciou muito sua carreira. “Cresci ouvindo Beatles. Foi uma dádiva para mim poder tocar com Paul.”

O guitarrista também canta, compõe e toca baixo. Além de Paul, Ray já tocou com Etta James, Smokey Robinson e Keith Richards. “Mas Paul, para mim, é o mais importante de todos”, diz. “Ele ainda é uma influência. Paul me ensinou que, para ser bom, não precisa tocar guitarra rápido. Mas tem que tocar com simplicidade.”

O trabalho com Paul, aliás, é prioridade na carreira de Ray. É nos momentos de folga desse trabalho oficial que o guitarrista promove as apresentações solo. O guitarrista diz que só consegue dar conta de tudo por ser solteiro e sem filhos. “Quando não estou com Paul, estou compondo, tocando com amigos.”

Até o fim do ano, McCartney fará onze shows pela Europa. Para essas apresentações, Ray diz que já se encontrou com Paul para definir o repertório. “Vamos tocar algumas músicas que nunca tocamos em shows”, adianta, mas mantém o mistério.