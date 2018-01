Guitarrista Dan Toler, da Allman Brothers Band, morre na Flórida

Reuters

O guitarrista Dan Toler, que tocou na Allman Brothers Band no final dos anos 1970 e nos anos 1980, morreu da doença de Lou Gehrig em sua casa em Sarasota, Flórida, disse seu empresário.

Toler morreu na segunda-feira e estava com 64 anos, afirmou o empresário, Glen Halverson. Ele e seu falecido irmão, David “Frankie” Toler, tocaram em diversos grupos, incluindo Dickey Betts & Great Southern.

Dan Toler fez parte da Allman Brothers Band de 1979 a 1982 e participou dos álbuns “Enlightened Rogues”, “Reach for the Sky” e “Brothers of the Road”.

“Sua capacidade de fazer as pessoas rirem e se sentirem bem e felizes era incrível”, disse seu amigo e ex-companheiro de banda Chaz Trippy, segundo o Sarasota Herald Tribune. “Aquele sorriso dele é uma força de vida e, Deus, como ele adorava tocar aquela guitarra.”

(Reportagem de Jane Sutton)