Guitarrista Adrian Smith, do Iron Maiden, lança novo projeto paralelo

O guitarrista Adrian Smith, do Iron Maiden, montou um novo projeto paralelo, o Primal Rock Rebellion. A parceria de Smith com o frontman do SikTh, Mikee Goodman, resultou em um álbum que será lançado oficialmente no dia 27 de fevereiro deste ano, via Spinefarm Records. A informação foi divulgada no site oficial do Iron Maiden no último dia 2 de janeiro e, na véspera, prometia algo importante para o heavy metal.

Segundo o comunicado, o novo projeto é marcado pelas diferenças entre os dois músicos, mas deve deixar fácil de reconhecer a melodia das guitarras de Adrian Smith, que também toca baixo em todo o álbum.

Todas as canções foram co-escritas pelo guitarrista do Iron Maiden e por Mikee Goodman. Outros músicos também contribuíram nas gravações do álbum, entre eles: Abi Fry (Bat For Lashes) e o baterista do SikTh, Dan ‘Lord’ Foord.

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.