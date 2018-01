Guitar Player Brasil produz a melhor coletânea de blues nacional

Marcelo Moreira

Uma prática esquecida no Brasil foi resgatada com ótimo resultado pela edição brasileira da revista Guitar Player. Durante a ExpoMusic, ocorrida em setembro em São Paulo, a publicação vendeu exemplares do mês de outubro acompanhados de um CD bônus dedicado ao blues brasileiro. Vinte e dois guitarristas dos melhores que existem por aqui cederam faixas ou gravaram especialmente para o projeto.

Intitulado “Blues na GP”, o disco conta com participações de artistas de várias partes do país. São eles: Nuno Mindelis, Celso Salim, Marcos Ottaviano, Blues Etílicos, Fernando Noronha, Igor Prado Band, Ricky Furlani, Irmandade do Blues, Alamo Leal, Big Gilson, Amleto Barboni, Duca Belintani, Artur Menezes, Kim Kehl, Norba Zamboni, Tatiana Pará, Felipe Cazaux, Carlos Café, Décio Caetano, Oly Jr. e Brazilian Blues Band.

A produção do álbum ficou por conta de Flávio Gutok. “Blues na GP” foi enviado também aos assinantes da revista pelo correio, mas ainda não está prevista a venda avulsa, seja no site da revista ou mesmo em lojas. De longe é a melhor coletânea de blues feita por brasileiros no Brasil. Corra atrás das músicas em pensar…