Grupo Yeah Yeah Yeahs anuncia novo álbum para 2013

Uma das boas bandas do século XXI anunciou em dezembro que terá novidades em 2013. O Yeah, Yeah, Yeahs, da serelepe vocalista Karen O, informou pelas redes sociais que lançará novo disco no próximo ano, mais precisamente na primavera do Hemisfério Norte, ou seja, no outono para nós brasileiros do Hemisfério Sul.

“Upgrade de DNA, evolução espontânea e um novo álbum do Yeah Yeah Yeahs chegando na primavera de 2013! Finalmente”, escreveram os músicos do grupo norte-americano, no dia 17 de dezembro, nas páginas oficiais da banda no Twitter e no Facebook.

O anúncio confirma os rumores que circularam entre os fãs da banda durante todo o ano. O disco novo é o primeiro do Yeah, Yeah, Yeahs desde “It´s Blitz!”, de 2009, que havia sucedido o ótimo “Show Your Bones”, de 2006.