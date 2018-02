Grupo Smashing Pumpkins libera novo disco na íntegra no iTunes

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

do blog Roque Reverso

O Smashing Pumpkins liberou seu novo disco na íntegra no iTunes. “Oceania” é um álbum criado como parte do projeto “Teargarden by Kaleidyscope”, um conjunto de 44 músicas que têm sido lançadas desde o fim de 2009 pela banda norte-americana.

Será lançado oficialmente no dia 19 de junho pela EMI, em parceria com o selo Martha’ s Music, que pertence ao vocalista, guitarrista e líder do grupo, Billy Corgan.

O disco novo vem sendo tratado por Corgan como o primeiro grande lançamento do Smashing Pumpkins desde o clássico “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, de 1995. É também o primeiro álbum desde “Zeitgeist”, de 2007.

Além de Corgan, a banda atualmente é formada pelo baterista Mike Byrne, pelo guitarrista Jeff Schroeder e pela baixista Nicole Fiorentino.

Se você tiver instalado o aplicativo do iTunes, ouça o disco aqui. Abaixo, veja a lista de faixas de “Oceania”.

1 – Quasar

2 – Panopticon

3 – The Celestials

4 – Violet Rays

5 – My Love Is Winter

6 – One Diamond, One Heart

7 – Pinwheels

8 – Oceania

9 – Pale Horse

10 – The Chimera

11 – Glissandra

12 – Inkless

13 – Wildflower