Grupo de estrelas do rock à beira de também desistir do Metal Open Air

Marcelo Moreira

A sucessão de más notícia não para em relação ao Metal Open Air. Shannon Tweed, atriz que ebentualmente ajuda o marido, Gene Simmons (baixista do Kiss), na administração dos negócios, praticamente descarta a participação da Rock’n Roll All Stars no festival, que reúne várias estrelas do rock em um projeto de versões de clássicos, como o próprio Simmons, Glenn Hughes (ex-Deep Purple), Sebastian Bach (ex-Slid Row) e muitos outros.

Em sua conta no Twitter (opbrigado Sergio Martins, repórter de Veja), ela informou que os organizadores do festival não foram localizados até agora pelo estafe da Rock’n Roll All Stars Band e que ainda não houve qualquer tipo de pagamento, ” o que impossibilita pagar técnicos e equipe de suporte. Ou seja, praticamente descarta a vinda do grupo – que já havia cancelado um show na Costa rica na semana passada por conta dos mesmos problemas. Leia a mensagem em inglês no Twitter de Shannon Tweed:

Allegedly the local promoter in Brazil can’t b located so we can’t pay the crew, musicians pilots etc & won’t make that show!