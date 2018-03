Grunge e Nirvana: eles não se esquecem

Juliana Faddul

O vendedor Alan Simonetti tem longos cabelos lisos. O estudante Patrick Thalis não abre mão de suas camisetas pretas. A estudante Mariana Magalhães, ou Mari Cobain, como gosta de ser chamada, usa calças largas e camisas xadrez de manga longa, mesmo no calor. Com esse estilo, o trio passaria fácil como jovens representantes dos anos 90. Se não fosse por um simples detalhe: eles ainda estavam vindo ao mundo no início daquela década.

Alan e Mari têm 20 anos e Patrick, 18. Eles não se conhecem, mas compartilham de uma mesma decepção: não terem nascido no auge do movimento grunge. Hoje, dia em que o álbum “Nevermind” (1991), do Nirvana, completa 20 anos, os três jovens comemoram uma época que não viveram.

Alan conheceu o rock grunge quando tinha 14 anos, por influência de amigos. “Comecei a andar com uma galera que curtia isso. E vi que o grunge era livre. É como se fosse o hippie dos anos 90”, analisa ele. Embora a cena não seja tão forte quanto na década de 90, Alan acredita que os atuais seguidores do movimento garantem sua sobrevida. “Eu queria muito ter visto Kurt Cobain (líder do Nirvana, morto em vivo.”

Quem também acredita ter nascido em década errada é Patrick, que conheceu a banda de Seattle quando tinha entre 11 e 12 anos. “Tenho até vergonha de falar, mas antes eu ouvia Sandy e Junior. Ouvir Nirvana foi a minha salvação”, afirma. Ele, no entanto, sofre mesmo por não encontrar amigos com gosto semelhante. “Tenho amigos que curtem Nirvana e Pearl Jam, mas não se consideram grunge. Grunge mesmo, só eu. Se eu tivesse nascido em 1980, teria aproveitado muito mais.”

Para tentar suprir essa carência, Patrick escreve músicas e melodias para tocar com a sua banda, a Last Forever. “Escrevo o que sinto”, filosofa o rapaz, que compõe inspirado por sentimentos como melancolia, tal e qual os compositores grunges.

A estudante Mari Cobain também compartilha dessa solidão. “Meu amigos gostam de metal ou rock das antigas. Eu me identifiquei com o grunge após a morte de um namorado”, diz. “Só encontrei ajuda nas letras do Nirvana. Depois do Lucas (namorado que morreu há 3 anos, num acidente de carro), só consegui me relacionar mesmo com o Kurt.”

Mauricinho de roupa xadrez

Para o músico Kid Vinil, o Nirvana foi para o grunge o que o Sex Pistols, por exemplo, foi para o punk. “Cada banda foi emblemática para sua época”, analisa ele. E as influências chegaram à moda e ao comportamento. “Roupa xadrez ficou disseminada. Hoje até mauricinho usa.” Mesmo que ainda existam jovens que se considerem grunges, Kid acredita que esse é um movimento datado: “O grunge foi naquele momento”.

De qualquer forma, sua música perdura. Prova disso é que Luiz Calanca, dono da loja de discos Baratos Afins, na Galeria do Rock, em São Paulo, celebra em dobro os 20 anos de Nevermind. “Por causa do aniversário, as vendas aumentaram”, diz. Há 32 anos no comando da loja, ele se lembra bem quando o grunge estourou. “Era muito difícil achar camisetas de flanela xadrez. Todo mundo queria CD do Nirvana e essas camisetas. Mas o que é bom fica para sempre. Assim como o Nirvana.”