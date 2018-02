Green Day divulga trecho de música do novo álbum

Luciano Borborema – Território Eldorado

Um aperitivo do novo álbum do Green Day foi revelado na internet nesta quinta-feira (12). O som é ‘Oh Love’ e será lançado na integra no dia 16 de julho. A banda prepara o lançamento de três álbuns novos.

¡Uno! é o primeiro disco de uma trilogia de trabalhos inéditos que a banda vai lançar em um período de 4 meses. ¡Uno! está previsto para chegar no dia 25 de setembro. O segundo disco batizado de ¡Dos! será lançado em 13 de novembro, e o terceiro, ¡Tré!, em 15 de janeiro de 2013, de acordo com comunicado publicado no seu site oficial do grupo.

“Estamos no momento mais fértil e criativo de nossas vidas. É a melhor música que já escrevemos e as canções não param de chegar”, disse a banda.

O vocalista Billie Joe Armstrong, disse em entrevista à Rolling Stone que os discos vão soar como “AC/DC e o começo dos Beatles”. O último e oitavo trabalho da banda é21st Century Breakdown (2009).