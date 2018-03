Grave Digger é a primeira atração confirmada do Roça'n Roll 2013

da equipe Combate Rock

A Cangaço Produções Artísticas confirmou o Grave Digger como um dos headliners da 15ª expedição do Roça ‘n’ Roll. A banda alemã está escalada para o dia 1º junho, noite principal do evento. O festival vai ser realizado na Fazenda Estrela, na zona rural de Varginha, no Sul de Minas Gerais.

A banda Grave Digger é considerado uma das maiores bandas de Heavy Metal do mundo. Formado em 1980 pelo vocalista Chris Boltendahl, o grupo é representante da primeira fase do Metal Alemão que conquistou o mundo.

Com 20 álbuns no currículo e diversas turnês internacionais, o Grave Digger possui uma verdadeira legião de fãs. O quinteto liderado por Boltendahl já realizou várias apresentações no Brasil. Em 2012, os brasileiros poderiam ter visto a banda no Metal Open Air, mas o show foi cancelado devido a diversas falhas e descumprimento de contrato pela organização do festival.

“O Roça ‘n’ Roll sempre teve muito zelo com a estrutura do evento. Trabalhamos com material de primeira qualidade e com profissionais especializados nas áreas de sonorização, iluminação e montagem para oferecermos o melhor para as bandas e público”, destaca o organizador Bruno Maia.

A estrutura do Roça ‘n’ Roll é um diferencial em relação a muitos eventos realizados no país. O festival possui dois palcos, tenda para shows com bandas regionais, espaço para exposição de artes visuais, estandes de produtos relacionados ao Metal e praça de alimentação.

Para organizador Bruno Maia, a vinda do Grave Digger ao Roça ‘n’ Roll, atende uma necessidade de muitos fãs da banda no interior. “Todas as vezes que o grupo veio ao Brasil, sempre tocou nas capitais. Será a primeira apresentação no interior de Minas Gerais”.

Em Varginha, Chris Boltendahl e Cia devem tocar músicas do álbum mais recente Clash Of The Gods e grandes clássicos da carreira. “Estamos felizes por tocar em um lugar que nunca tocamos antes e estamos muito orgulhosos em saber que temos fãs nessa região do Brasil. Não percam esse grande show do Grave Digger!”, diz Boltendahl.