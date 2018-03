Gravações inéditas dos Beatles na BBC serão lançadas em novembro

do site da revista Rolling Stone Brasil

Quando os fãs ardorosos dos Beatles achavam que já haviam ouvido todo o catálogo possível do quarteto, a MCA Music, o braço da Universal Music nas Filipinas, anunciou em seu Facebook que irá lançar uma série de gravações inéditas feitas por eles em aparições na rádio britânica BBC em meados da década de 60.

On Air – Live At The BBC Volume 2 tem a chegada às lojas prometida para novembro. A Universal, contudo, ainda não confirmou o lançamento oficial em outras praças, como no Reino Unido ou Estados Unidos. As faixas também não foram divulgadas.

A capa publicada pela MCA Music – e pode ser vista acima-, foi feita sobre uma imagem conhecida de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison caminhando pela Guildford Street, em Londres.

Como se pode notar na fotografia de capa, os Beatles mantinham os penteados moptop e não tinham barba, evidenciando que a imagem foi feita ainda nos primeiros anos da década de 60.

O primeiro volume de gravações na BBC traz 56 canções e 13 faixas de diálogos entre os Beatles. A coletânea foi lançada em 1994, como um álbum duplo, e chegou ao topo das paradas britânicas e em terceiro lugar no Reino Unido.

Ainda sobre o Quarteto de Liverpool, a BBC Books irá lançar um novo livro chamado The BBC Archives: 1962-1970, em outubro. Nele, Kevin Howlett traz transcrições das conversas e fotografias inéditas.